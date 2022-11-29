Радник глави ОПУ зазначив, що світ в шоці від того, що говорять по російському телебаченню.

Російські пропагандисти транслюють не прозріння, а страх. Вони хочуть, щоб росіяни продовжували мобілізуватися без розуміння того, що відбувається, щоб вони продовжували йти вмирати в Україну, але пропагандистів чекає трибунал.

"Соловйов, який любить розповідати, що Росія спопелить весь світ, не розуміє, що у нього вже довічний термін. Він не розуміє, що коли Росія програє, то одним з ключових пунктів буде трибунал для російських пропагандистів", - зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДOM

Політик вказав, що світ в шоці від того, що говорять кремлівські рупори, тому наполягатиме на суді на ними.

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"Грубо кажучи, в пеклі буде окремий котел для чортів-пропагандистів РФ. Звичайно, ж ми їх там побачимо. Вони транслюють не прозріння, а страх. Вони хочуть, щоб люди, які не розуміють, що відбувається, продовжували мобілізуватися, продовжували йти вмирати в Україну, щоб спробувати закидати нас трупами своїх непотрібних людей. Всі ці сотні тисяч, які вмирають в Україні, це непотрібні люди для РФ, вони не генерують нічого корисного", - заявив Подоляк

При цьому він додав, що з 140 мільйонів громадян РФ 120 мільйонів розглядають як людей, єдина функція яких — піти десь померти, чи в Грузії, чи в Молдові, чи в Україні.

Трибунал для російських військових злочинців - що відомо

Російських військових та їхнє керівництво очікує трибунал за ті звірства, які вони влаштували в Україні - катування, зґвалтування, вбивства, свідчення масових звірств і депортацій.

Посол США з особливих доручень в області глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак запевнила, що росіяни скоюють систематичні військові злочини в Україні.

Крім того, Amnesty International звинуватила Москву в злочині проти людства, що проявлялося у насильницькій депортації та фільтрації мирних жителів на тимчасово окупованих територіях.

ООН також вважає РФ відповідальною за військові злочини у перші тижні війни в Україні.

Київ співпрацює з іноземними партнерами для створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

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