Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не відкидає надсилання додаткового контингенту службовців Бундесверу (збройні сили ФРН) до Литви, яка знаходиться недалеко від Росії.
Про можливе перекидання військових повідомляє DW, з посиланням на інтерв'ю чиновниці виданням групи Funke, опублікованому в суботу, 5 лютого.
"Ми вже робимо важливий внесок у Литві, де ми є єдиною країною ЄС, яка очолює бойову групу (НАТО – Ред.)... Загалом війська для посилення готові, зараз ми обговорюємо деталі з Литвою", – сказала міністр.
За словами Ламбрехт, Німеччина спрямовує також винищувачі Eurofighter для повітряного спостереження до Румунії.
"Кожен у НАТО може на нас покластися", – наголосила міністр.
Читайте такожБлокада поставок зброї Німеччиною: посол України поділився звинуваченнями у бік члена БундестагуУпродовж п'яти років Німеччина відіграє важливу роль у місії НАТО в Литві. Близько половини міжнародного контингенту Альянсу у цій країні (близько 600 військових) було направлено туди ФРН.
Так звані "бойові групи НАТО", очолювані Сполученими Штатами, Німеччиною, Канадою та Великобританією, покликані зупинити супротивника у разі нападу в регіоні та виграти час для прибуття підкріплення з країн Альянсу.
Нагадаємо, 10 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц прийматиме у Берліні глав держав та урядів країн Балтії. Очікується, що центральними темами їхньої бесіди стануть конфлікт навколо України та ситуація у сфері безпеки у Східній Європі.
Варто зазначити, що РФ восени минулого року загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки. Україна та низка її західних партнерів заговорили про те, що є загроза російського вторгнення.
У січні поточного року Шольц заявив, що влада Німеччини не планує постачати зброю Україні, але буде намагатися дипломатичним шляхом запобігти можливому вторгненню РФ в нашу країну.