На ФРН може покластися кожен член НАТО, зазначила міністр оборони країни.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не відкидає надсилання додаткового контингенту службовців Бундесверу (збройні сили ФРН) до Литви, яка знаходиться недалеко від Росії.

Про можливе перекидання військових повідомляє DW, з посиланням на інтерв'ю чиновниці виданням групи Funke, опублікованому в суботу, 5 лютого.

"Ми вже робимо важливий внесок у Литві, де ми є єдиною країною ЄС, яка очолює бойову групу (НАТО – Ред.)... Загалом війська для посилення готові, зараз ми обговорюємо деталі з Литвою", – сказала міністр.

За словами Ламбрехт, Німеччина спрямовує також винищувачі Eurofighter для повітряного спостереження до Румунії.

"Кожен у НАТО може на нас покластися", – наголосила міністр.

Читайте такожБлокада поставок зброї Німеччиною: посол України поділився звинуваченнями у бік члена БундестагуУпродовж п'яти років Німеччина відіграє важливу роль у місії НАТО в Литві. Близько половини міжнародного контингенту Альянсу у цій країні (близько 600 військових) було направлено туди ФРН.

Так звані "бойові групи НАТО", очолювані Сполученими Штатами, Німеччиною, Канадою та Великобританією, покликані зупинити супротивника у разі нападу в регіоні та виграти час для прибуття підкріплення з країн Альянсу.

Нагадаємо, 10 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц прийматиме у Берліні глав держав та урядів країн Балтії. Очікується, що центральними темами їхньої бесіди стануть конфлікт навколо України та ситуація у сфері безпеки у Східній Європі.

Варто зазначити, що РФ восени минулого року загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки. Україна та низка її західних партнерів заговорили про те, що є загроза російського вторгнення.

У січні поточного року Шольц заявив, що влада Німеччини не планує постачати зброю Україні, але буде намагатися дипломатичним шляхом запобігти можливому вторгненню РФ в нашу країну.

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