Такий інцидент трапився під час операції Європейського Союзу.

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало китайського посла в Берліні, звинувативши КНР у використанні лазера для націлювання на німецький літак, який брав участь в операції ЄС "Аспідес". Такий інцидент трапився над Червоним морем. Про це повідомляє The Guardian.

"Загроза німецькому персоналу та порушення операції є абсолютно неприйнятними", - підкреслили у пресслужбі МЗС країни.

У виданні додали, що європейські чиновники не один раз висловлювали занепокоєння щодо впливу Китаю на критичну інфраструктуру, включаючи головні морські шляхи.

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"ЄС створив операцію "Аспідес", що в перекладі з давньогрецької означає "щити", як оборонну операцію з морської безпеки для захисту судноплавства під час кризи в Червоному морі", - нагадали у матеріалі.

Відомо, що німецькі військові беруть участь в операції "Аспідес" з лютого 2024 року. Парламентський мандат встановлює максимальну кількість військового персоналу у 700 осіб.

Китай - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Китай пригрозив США заходами у відповідь через мита Трампа. Відомо, що КНР має час до 12 серпня досягти угоди зі США та не допустити повернення додаткових обмежень на імпорт, які були запроваджені під час тарифних перемовин у квітні та травні.

Крім того, за інформацією Newsweek, Китай вживе заходів проти країн, які укладають угоди зі США, аби витіснити Пекін із ланцюжків постачань.

Також видання Bloomberg писало, що китайські виробники дронів зіграли ключову роль у війні Росії проти України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ скористалася своїми дружніми зв'язками з Пекіном, аби обійти західні санкції та придбати можливості для створення дронів для атак по Україні.

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