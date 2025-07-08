Зазначається, що Пекін наполягає на діалозі та співпраці.

Китай пригрозив США заходами у відповідь, якщо адміністрація президента Дональда Трампа застосує величезні мита до його товарів.

Видання NewsWeek пише, що Китай також вживе заходів проти країн, які укладають угоди зі США, щоб витіснити Пекін із ланцюжків поставок.

"Один висновок абсолютно очевидний: діалог і співпраця - єдиний правильний шлях", - пише китайська офіційна газета.

Відео дня

При цьому стаття підписана "Чжун Шен" ("Голос Китаю") - терміном, що використовується для висловлення думки з питань зовнішньої політики.

У Китаю є час до 12 серпня, щоб досягти угоди зі США і не допустити повернення додаткових обмежень на імпорт, запроваджених під час тарифних переговорів у квітні та травні.

Трамп пригрозив запровадити мита проти країн БРІКС

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити додаткове 10%-ве мито для будь-якої країни, що приєдналася до "антиамериканської політики БРІКС". Такий крок ще більше посилить невизначеність у світовій торгівлі.

Китай відреагував на погрозу Трампа, заявивши, що Організація не прагне до конфронтації і не націлена на будь-яку країну. При цьому зазначено, що дії президента США "загрожують скоротити світову торгівлю, порушити глобальні ланцюжки поставок і внести невизначеність".

Вас також можуть зацікавити новини: