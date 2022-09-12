Жодна держава раніше не постачала Україні західні танки.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відхилила запит України у постачанні бойових танків.

Її цитує Reuters.

"Досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти чи основні бойові танки. Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку", - повідомила Ламбрехт.

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Генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт прокоментував це рішення:

"Ми не хочемо, аби нас поступово втягували у війну, ми не хочемо спонукати Росію діяти в результаті ірраціонально і нападати на зовсім інші держави", - сказав він.

Також Кюнерт додав, що жодна держава раніше не постачала Україні західні танки. Проте він наголосив, що підтримує кругові обміни, тобто коли бойові танки передають східноєвропейським країнам НАТО, а ті в свою чергу віддають Україні радянські танки.

12 вересня з'явилася інформація, що деякі партії Бундестагу вимагають від уряду Німеччини посилити підтримку України зброєю.

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