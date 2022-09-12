Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відхилила запит України у постачанні бойових танків.
Її цитує Reuters.
"Досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти чи основні бойові танки. Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку", - повідомила Ламбрехт.
Генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт прокоментував це рішення:
"Ми не хочемо, аби нас поступово втягували у війну, ми не хочемо спонукати Росію діяти в результаті ірраціонально і нападати на зовсім інші держави", - сказав він.
Також Кюнерт додав, що жодна держава раніше не постачала Україні західні танки. Проте він наголосив, що підтримує кругові обміни, тобто коли бойові танки передають східноєвропейським країнам НАТО, а ті в свою чергу віддають Україні радянські танки.
12 вересня з'явилася інформація, що деякі партії Бундестагу вимагають від уряду Німеччини посилити підтримку України зброєю.