Бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО, зазначила міністерка оборони ФРН.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що зі складів Бундерсверу невдовзі припинять постачати зброю для України. Запаси майже вичерпано.

Про це пише Welt.

"Я повинна визнати як міністр оборони, що ми досягаємо межі того, що ми можемо передати від Бундесверу", - заявила Ламбрехт. Відео дня:

За її словами, Бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО. Як міністр оборони ФРН вона забезпечить це.

Міністерка оборони Німеччини також додала, що має оптимістичні прогнози щодо якнайшвидшого обміну з Грецією на підтримку України.

Як писав УНІАН, раніше депутати Бундестагу Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Олександр Мюллер (ВДП) у статті для Spiegel озвучили думку, що Німеччина має терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в Бундесвері.

Напередодні німецьке видання Die Welt з посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що в Німеччині з червня поточного року блокуються подальші поставки важкого озброєння в Україну. Міноборони ФРН проводить регулярні зустрічі з обговоренням цього питання. Але вони закінчуються нульовим результатом для ЗСУ.

Станом на початок липня Німеччина обіцяла зброї на 675 мільйонів євро, а поставила тільки 39,9% (269 мільйонів євро).

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