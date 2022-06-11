Влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати Україні танки Leopard 2A4.
Як повідомляє Spiegel, Німеччина не погодилася з планами іспанського уряду поставити Україні 40 старих основних бойових танків Leopard 2 німецького виробництва. Якби Берлін погодився, це був би перший випадок, коли член НАТО поставив бойові танки Україні, зазначає видання.
Але, за даними берлінських урядових кіл, іспанці різко відступили: федеральний уряд Німеччини в телефонних дзвінках попередив іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками (хоча й абсолютно неформального і неофіційного) рішення не постачати Києву танками.
Як уточнює Business Insider, Мадрид навіть вибачився в Берліні за хвилювання. Зараз мова йде максимум про десять танків, і це рішення теж ще зважується. Крім того, танки 1990-х років настільки занепали, що будуть готові до передачі тільки через багато місяців.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна відправила Україні понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки в рамках допомоги для боротьби з російськими окупантами.