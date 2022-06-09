Загалом, за словами Дуди, Польща відправила Україні озброєння на $2 млрд.

Польща відправила Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки у рамках допомоги для боротьби з російськими окупантами.

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда у інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Україні потрібне важке озброєння, танки. Це потреби України. Я розмовляв із президентом Зеленським два дні тому. Він знову просив мене. Ми відправили танки, понад 240 танків, які Україна може обслуговувати. Ми відправили майже 100 одиниць бронетехніки та зброї. Зброя, боєприпаси, ракети. Ми відправили загалом зброї на $2 млрд", - розповів Дуда.

За його словами, Польща розраховувала отримати від Німеччини певну кількість танків Leopard, щоб поповнити свої запаси, але цього й досі не відбулося.

"Для нас само собою зрозуміле, що замість старих радянських танків, які ми поставили в Україну, ми отримуємо кілька танків Leopard з Німеччини, не найсучасніші. Тому що в Польщі є старіші версії танків Leopard. Завдяки цій допомозі ми хотіли трохи поповнити ці запаси. Ми могли отримати старіші та модернізувати їх у майбутньому – теж за допомогою німецької промисловості. Наскільки я знаю, ми нічого не отримали", - сказав Дуда.

Він також закликав усі країни, які можуть допомогти Україні, надати зброю, наприклад, артилерію. "Ця зброя потрібна, щоб зупинити російське вторгнення", - сказав Дуда.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Греція заявила, що затримає відправку Україні радянських БМП-1 мінімум на два місяці, оскільки Німеччина затримує відправку в Грецію БМП Marder. Колишній міністр оборони Греції заявив, що пояснень цьому у нього немає – крім цього: "Олаф Шольц не хоче допомагати Україні безпосередньо, і не хоче в цьому відкрито зізнаватися".

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