Водночас товарообіг між Україною та Німеччиною скоротився на 11,8%.

Посол України у ФРН Андрій Мельник повідомив, що Німеччина під час повномасштабної війни РФ проти України значно збільшила імпорт з країни-агресора.

Про це він написав у Twitter.

"Це божевілля. Попри російську загарбницьку війну, Німеччина збільшила імпорт з РФ на 60% в січні-квітні 2022 року і перевела в Москву ще майже 6 млрд євро", - повідомив він.

Мельник послався на дані Східного комітету німецької економіки (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) - великої регіональної економічної ініціативи.

Із даний СКНЕ також випливає, що в цей період експорт в РФ скоротився на 26,6%.

Всупереч цьому, РФ на третьому місці за обсягами торгівлі. Більший товарообіг ФРН в цей період був тільки з Польщею і Чехією.

Товарообіг між Україною і Німеччиною в той же період скоротився на 11,8% (імпорт впав на 5,4% в порівнянні з попереднім періодом, експорт - на 15,7).

Як писав УНІАН, на початку лютого ЗМІ повідомляли, що після окупації Криму німецькі компанії продовжили масово поставляти в Росію товари, які можна використовувати у військових цілях, зі схвалення федеральної влади і всупереч санкціям ЄС.

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