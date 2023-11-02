ХАМАС перебуває в списку терористичних організацій ЄС з 2001 року, але до цього часу продовжував обмежено діяти в Німеччині.

Німеччина офіційно заборонила діяльність радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС, а також палестинської мережі Samidoun. Про це заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, повідомляє Spiegel.

Заборона послідувала за оголошенням тритижневої давності: через кілька днів після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону діяльності двох організацій.

Зазначалося, що ХАМАС перебуває в списку терористичних організацій ЄС з 2001 року, але продовжував обмежено діяти в Німеччині.

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Samidoun також діє в Німеччині під назвами "HIRAK – Палестинський молодіжний молодіжний рух (Німеччина)" та "Hirak e.V.". Samidoun називає себе "мережею солідарності палестинських в'язнів". За оцінкою органів безпеки, мережа тісно пов'язана з радикальною палестинською організацією PFLP (Народний фронт звільнення Палестини). Представники Samidoun відзначили атаку ХАМАС роздачею солодощів у Берліні.

"Проведення спонтанних "урочистостей" тут, у Німеччині, у відповідь на жахливі терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю демонструє антисемітський, нелюдський світогляд групи в особливо огидний спосіб, - сказала Фезер. - Антисемітизму не місце в Німеччині. Ми будемо боротися з ним усіма формами і всіма засобами правової держави".

Згідно з інформацією Федерального міністерства внутрішніх справ, заборона на діяльність має стати наступним кроком для запобігання будь-якій діяльності в Німеччині. Офіс із захисту конституції припускає, що в Німеччині близько 450 прихильників ХАМАС. Кількість послідовників Samidoun невідома, але, ймовірно, вона значно нижча. Спостерігачі припускають, що активістів кілька десятків.

Атака ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС завдали масованого удару по ізраїльській території. Також бойовики вторглися в прикордонні населені пункти Ізраїлю, вбили багатьох людей і захопили заручників.

Армія оборони Ізраїлю пішла в наступ, витіснивши терористів зі своєї території. Наразі своєю військовою метою ЦАХАЛ вважає повне знищення ХАМАС.

Водночас після повної поразкиХАМАС США та їхні союзники розглядають можливість розмістити в Секторі Гази багатонаціональні миротворчі сили.

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