США розглядають можливість розмістити багатонаціональні миротворчі сили в Секторі Гази після поразки ХАМАС у війні з Ізраїлем, пише Politico з посиланням на двох сенаторів.
"Два сенатори підтвердили, що ведуться переговори про створення багатонаціональних сил в Газі після викорінення Ізраїлем ХАМАС. Це найбільш явна ознака того, що США і їх партнери серйозно зважують можливість розміщення іноземних військ в анклаві", - пише видання.
Відзначається, що на даному етапі йдуть попередні розмови щодо можливого складу міжнародних сил, хоча навряд чи до їх складу увійдуть американські війська.
Bloomberg News раніше повідомило, що США і Ізраїль обговорюють питання про створення миротворчих сил для підтримки порядку в анклаві. У заяві для Bloomberg офіційний представник Ради національної безпеки Едріен Уотсон спростувала обговорення питання про "відправку американських військ" до складу коаліції.
За словами одного з сенаторів, делегація Конгресу, з якою він їздив до Ізраїлю минулого місяця, обговорювала можливість присутності в складі сил Саудівської Аравії. Однак він зазначив, що не чув про те, що американські війська направляються в сектор Гази в рамках обговорень.
Раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація вважає за краще, щоб Палестинська автономія очолила Газу після падіння ХАМАС. Також він не заперечував і можливість участі міжнародних агентств, які допоможуть забезпечити як безпеку, так і управління.
"Коментарі законодавців ясно дають зрозуміти, що в Конгресі існує потреба в такій силі, що полегшує життя президенту Джо Байдену при переговорах про її створення з союзниками і партнерами. Однак будь-які ознаки участі американських військ можуть призвести до провалу переговорів", - пише видання.
Війна Ізраїлю та ХАМАС
7 жовтня терористи ХАМАС завдали масованого удару по ізраїльській території. Також бойовики вторглися в прикордонні населені пункти Ізраїлю, вбили багатьох людей і захопили заручників.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зачистила територію від бойовиків і активізувала удари по сектору Гази. Своєю військовою метою Ізраїль оголосив повну ліквідацію ХАМАС.
Протягом останніх тижнів тривають розмови про наземне вторгнення Ізраїлю в сектор Гази. Незабаром стало відомо, що Ізраїль поступово розширив наземну операцію в секторі Гази, перейшовши від точкових операцій спецназівців і розвідки до більш широкої операції загальноармійських підрозділів.