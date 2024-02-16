У новий пакет допомоги увійдуть гаубиці, снаряди, та посилення систем ППО.

Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги обсягом на 1,1 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав у Берліні на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"На цей рік ми передбачили військову допомогу для України на суму 1,7 млрд євро і 6 млрд євро - це зобов'язання на наступні роки", - сказав Шольц.

Канцлер відзначив, що Німеччина взяла зобов'язання для надання військової допомоги Україні на загальну суму у 28 млрд євро.

За його словами, Німеччина посідає друге місце серед усіх країн світу щодо підтримки України.

"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги. Це є 1,1 млрд євро", - наголосив Шольц.

Він сказав, що цей пакет військової допомоги передбачає надання Україні 36 броньованих і колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч снарядів, дві системи зенітних комплексів Skynex та ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Своєю чергою, Зеленський висловив вдячність Німеччині за новий оборонний пакет, який дуже потрібен Україні саме зараз.

"Зокрема, ця артилерія так потрібна, і саме зараз вона є критичною потребою на фронті, а також гармати, які потрібні саме зараз, та протиповітряна оборона, системи, які так потрібні сьогодні", - сказав Зеленський.

Президент України висловив жаль, що наразі "маємо відчутне зменшення постачання від партнерів", але "підтримка Німеччини, у таких умовах, є життєво важливою для України і наших фронтів на фронті".

Зеленський цінує, що Шольц і Німеччина не є осторонь, коли Україна потребує допомоги.

"Уже найближчим часом ця допомога, артилерія, буде на фронті", - сказав Зеленський.

Сьогодні у Берліні підписали важливу угоду з Україною

16 лютого, у Берліні підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

Шольц назвав підписання цієї угоди історичним кроком. Німеччина продовжить підтримувати Україну й надалі проти російської агресивної війни.

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