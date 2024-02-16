Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги обсягом на 1,1 млрд євро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав у Берліні на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"На цей рік ми передбачили військову допомогу для України на суму 1,7 млрд євро і 6 млрд євро - це зобов'язання на наступні роки", - сказав Шольц.
Канцлер відзначив, що Німеччина взяла зобов'язання для надання військової допомоги Україні на загальну суму у 28 млрд євро.
За його словами, Німеччина посідає друге місце серед усіх країн світу щодо підтримки України.
"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги. Це є 1,1 млрд євро", - наголосив Шольц.
Він сказав, що цей пакет військової допомоги передбачає надання Україні 36 броньованих і колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч снарядів, дві системи зенітних комплексів Skynex та ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Своєю чергою, Зеленський висловив вдячність Німеччині за новий оборонний пакет, який дуже потрібен Україні саме зараз.
"Зокрема, ця артилерія так потрібна, і саме зараз вона є критичною потребою на фронті, а також гармати, які потрібні саме зараз, та протиповітряна оборона, системи, які так потрібні сьогодні", - сказав Зеленський.
Президент України висловив жаль, що наразі "маємо відчутне зменшення постачання від партнерів", але "підтримка Німеччини, у таких умовах, є життєво важливою для України і наших фронтів на фронті".
Зеленський цінує, що Шольц і Німеччина не є осторонь, коли Україна потребує допомоги.
"Уже найближчим часом ця допомога, артилерія, буде на фронті", - сказав Зеленський.
Сьогодні у Берліні підписали важливу угоду з Україною
16 лютого, у Берліні підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.
Шольц назвав підписання цієї угоди історичним кроком. Німеччина продовжить підтримувати Україну й надалі проти російської агресивної війни.