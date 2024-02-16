Церемонія підписання відбулася під час зустрічі Зеленського і Шольца.

У Берліні підписано Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров. Зокрема, церемонія підписання відбулася за участі президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца

"Підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина", - зазначив Никифоров. Водночас, текст угоди буде оприлюднений пізніше.

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Шольц у мережі X оприлюднив спільне фото з Зеленським після підписання угоди. Також за їх спинами знаходяться міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Німеччини Анналена Бербок. Канцлер Німеччини заявив, що підписав з президентом України угоду про довготермінові безпекові зобов'язання.

"Історичний крок. Німеччина продовжить підтримувати Україну проти російської агресивної війни", - наголосив Шольц.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, Володимир Зеленський прибув до відомства федерального канцлера Німеччини у Берліні, де почалися його переговори Олафом Шольцом. Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах.

Крім того, Зеленський має відвідати Париж, де у президентському Єлисейському палаці спільно з очільником Франції Еммануелем Макроном Макроном планується підписання аналогічної угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Першою країною, з якою Україна підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки, стала Велика Британія. Це відбулося 12 січня у Києві. Як сказано у цій угоді, якщо у майбутньому відбудеться російський напад, Велика Британія забезпечуватиме Україну невідкладною і терміновою допомогою з метою відбиття агресії як на суходолі, так і у морі та повітряному просторі. Крім того, йдеться про надання Україні сучасних видів озброєння.

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