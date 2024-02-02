Водночас для осіб, які отримують у ФРН соціальну допомогу, правила, навпаки, стають більш жорсткими.

Слідом за Бундестагом (федеральними зборами) Німеччини нове законодавство про громадянство схвалила і Палата федеральних земель (Бундесрат). Згідно з новими нормами, відтепер іноземцям, які бажають отримати паспорт ФРН, не потрібно відмовлятися від власного громадянства, повідомляє AFP.

Зазначається, що реформа законодавства про громадянство ФРН полегшує отримання паспорта громадянина країни та дозволяє подвійне громадянство. Так, тепер іноземці матимуть змогу отримати німецьке громадянство не після восьми, а вже після п'яти років легального проживання в Німеччині. У разі "особливо успішної інтеграції" цей термін може бути скорочений до трьох років.

При цьому, враховуючи нинішні пропалестинські протести у Німеччині, іноземцю для отримання громадянства ФРН надалі необхідно буде висловити відданість не лише німецькій конституції, а й захисту євреїв.

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Отримання німецького громадянства українцями

Німеччина спростила отримання громадянства. Відповідно до нового закону, частина українських біженців зможуть претендувати на паспорт ФРН уже з 2025 року. Одним із основних положень закону є скорочення терміну проживання в Німеччині з 8 до 5 років для отримання права на отримання громадянства. А в разі "особливих інтеграційних досягнень" натуралізація буде можлива навіть через три роки.

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