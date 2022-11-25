Від реформи, яку пропонує МВС країни, виграють понад два мільйони іноземців у Німеччині.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пропонує значно знизити вимоги для іноземців щодо отримання громадянства країни.

Як пише газета Bild із посиланням на протокол конференції за участю федерального і земельних міністерств внутрішніх справ, німецьке громадянство автоматично пропонується надавати народженим в Німеччині дітям, якщо хоча б один із батьків легально проживає в країні щонайменше п'ять років (зараз - 8 років).

Також пропонується скоротити термін проживання, необхідний для отримання німецького паспорта, з восьми до п'яти років. У виняткових випадках натуралізація можлива за три роки.

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Окрім цього, пропонується скасувати вимогу щодо обов'язкової відмови від попереднього громадянства.

Пенсіонерам старше 67 років пропонується скасувати обов'язковий письмовий іспит на знання німецької мови. Достатньо "здатності до усного спілкування". Обов'язковий тест на знання історії та політичного устрою Німеччини також можуть скасувати для цієї групи іноземців.

Як зазначає Bild, від реформи виграють понад два мільйони іноземців у Німеччині.

Очікується, що проект нового закону може внесений на загальне обговорення уряду до Різдва.

Громадянство Німеччини: як отримати

Німеччина вважається однією з найбільш привабливих держав у Європі для еміграції. Утім, німецьке законодавство щодо натуралізації іноземців є досить консервативним.

Серед можливих способів отримання німецького паспорта на сьогодні є: шлюб з громадянином Німеччини; ведення бізнесу в цій державі; воз'єднання родини; за правом народження; особи, які офіційно працюють за програмою "Блакитна картка"; іноземці, які отримали статус біженця.

Кожен із цих способів отримання громадянства Німеччини має свої умови та обмеження, які треба обов'язково враховувати.

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