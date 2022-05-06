Німеччина навчить українських військових поводженню з цим САУ.

Міністр оборони Крістіна Ламбрехт підтвердила передачу Німеччиною 7 самохідних артилерійських установок (САУ) PzH 2000 зі складів Бундесверу.

Про це вона заявила в п'ятницю в ході візиту Словаччини, повідомляє DW.

За словами глави відомства, Україна отримає машини, які зараз знаходяться на поточному ремонті, і Бундесвер їх наразі нагально не потребує.

Міністр також зазначила, що Німеччина навчить українських військових поводженню з цим САУ.

Раніше про це писало видання Die Welt.

Panzerhaubitzen 2000 - це важкі артилерійські установки, розроблені німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Ці гаубиці надійшли на озброєння Бундесверу восени 1998 року.

Panzerhaubitzen 2000 оснащена стволом довжиною 52 калібри (8 м), автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів.

Крім того, установка має сучасну точну систему наземної навігації. Такі гаубиці здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів.

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