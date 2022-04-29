Наразі федеральний уряд країни розглядається кілька варіантів безпекової допомоги.

Федеральний уряд Німеччини розглядає можливість постачання Україні самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000. Вивчаються кілька варіантів оборонної допомоги.

Про це повідомляє Welt.

За даними видання, Україні можуть передати самохідні артилерійські установки зі складів Бундесверу. Ймовірно, до цієї схеми залучать Нідерланди та Італію.

"Ми ведемо переговори з різними партнерами з метою надання дієвої підтримки Україні, в тому числі у сфері артилерії. Є різні варіанти, які зараз розглядаються", - повідомив представник Міноборони країни.

Як зазначає Welt, на озброєнні Німеччини перебуває 119 таких гаубиць, проте лише 40 з них у робочому стані. Військові критично ставляться до надання навіть однозначної кількості гаубиць Україні. Обговорення наразі тривають.

Вагання Німеччини в допомозі Україні: головне

Німецька компанія Rheinmetall Landsysteme звернулася до федерального уряду із запитом про дозвіл на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

21 квітня стало відомо, що за вказівкою Олафа Шольца Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma й Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччині з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.

Через відмову постачати Україні важке озброєння Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

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