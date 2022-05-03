Уряд країни схвалив постачання сучасних гаубиць зі складів Бунденсверу.

Федеральний уряд Німеччини схвалив постачання Україні 7 гаубиць Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу.

Про це повідомляє Die Welt з посиланням на джерела.

Політичне рішення канцелярії та міністерства оборони було прийняте всупереч пораді керівних військових у Бундесвері. Вони виступили проти постачання цих гаубиць, оскільки на озброєнні Бундесверу перебуває 119 Panzerhaubitzen 2000, але лише 40 є боєздатними.

Уряд Німеччини проігнорував занепокоєння військових та вирішив передати Україні ці гаубиці. Публічно про це рішення ще не оголошували.

Panzerhaubitzen 2000 - це важкі артилерійські установки, розроблені німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Ці гаубиці надійшли на озброєння Бундесверу восени 1998 року. Panzerhaubitzen 2000 оснащена стволом довжиною 52 калібри (8 м), автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. Крім того, установка має сучасну точну систему наземної навігації. Такі гаубиці здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів.

Вагання Німеччини в допомозі Україні: головне

Німецька компанія Rheinmetall Landsysteme звернулася до федерального уряду із запитом про дозвіл на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

21 квітня стало відомо, що за вказівкою Олафа Шольца Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma й Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччині з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.

Через відмову постачати Україні важке озброєння Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

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