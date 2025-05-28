Гроші надійдуть із фондів, уже схвалених Бундестагом.

Німеччина погодила нову військову допомогу Україні на суму близько 5 мільярдів євро. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони країни.

Зазначається, що міністр оборони Борис Пісторіус і його український колега Рустем Умеров підписали в Берліні угоду про фінансування поставок далекобійної зброї українського виробництва. Крім того, було укладено контракт між Україною та німецькою військовою промисловістю.

Загальна сума нової підтримки ЗСУ становитиме близько п'яти мільярдів євро. Гроші надійдуть із фондів, уже схвалених Бундестагом.

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Угода також заснована на зобов'язанні Німеччини інвестувати безпосередньо в українське виробництво озброєнь. Німеччина, зокрема, продовжить постачати боєприпаси для різних військових систем, включно із системами ППО.

Берлін також профінансує ремонтні потужності в Україні, тим самим зміцнивши стійкість українських збройних сил. Німці профінансують і медичне обладнання, також вироблене в Україні. Крім цього, зазначається, що фінансування значної частини системи супутникового зв'язку вже виконано.

Продовження роботи супутникової системи забезпечено на тривалий період. Те ж саме стосується і системи зв'язку військового командування та управління. Міноборони зазначає:

"Частково прямі інвестиції в українську військову промисловість та співробітництво між збройовими компаніями є заявленою метою уряду Німеччини для довгострокового та сталого зміцнення обороноздатності України". Допомога Україні від Німеччини

Раніше видання BILD писало, що уряд Німеччини планує надати українській військовій промисловості мільйони євро для самостійного розроблення та масового виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів.

Як зазначалося, наразі Київ проводить дослідження таких ракет і вже використав кілька з них для ударів по території Росії більш ніж за 400 кілометрів за лінією фронту.

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