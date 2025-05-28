На зустрічі із Зеленським Мерц може оголосити про постачання систем "Mars-2" з дальністю дії 85 кілометрів.

Уряд Німеччини планує надати українській військовій промисловості мільйони євро для самостійного розроблення та масового виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів, пише BILD із посиланням на свої джерела.

Як зазначає видання, наразі Київ проводить дослідження таких ракет і вже використовував кілька з них для ударів по території Росії більш ніж за 400 кілометрів за лінією фронту.

Однак проблема в тому, що збройові заводи на Україні є одними з основних цілей російських атак. Тому, за даними BILD, Німеччина веде переговори про постачання додаткових систем ППО Iris-T. Про це може бути оголошено на зустрічі Мерца і Зеленського в середу.

Відео дня

Водночас видання зазначає, що крім уже обіцяних систем, постачання нових німецьких систем ППО в Україну не розпочнеться до кінця 2020-х років.

Ракети Taurus для України поки що "табу"

За даними BILD, наразі це питання не розглядається.

"Але канцлер Фрідріх Мерц також не прийматиме президента України з порожніми руками. Замість цього спостерігачі припускають, що він пообіцяє інші системи озброєння", - зазначає видання.

Зокрема, може йтися про системи "Mars-2" з дальністю дії 85 кілометрів. Мерц може поставити нові системи і додаткові ракети, таким чином побічно виконавши свою обіцянку "зброї великої дальності".

"Однак ракети M30 і M31 системи Mars-2 управляються за GPS - технологією, якій Росія успішно протистоїть уже багато років, тим самим тактично знецінюючи цю зброю. Крім того, всі відповідні російські бази знаходяться за межами досяжності цієї зброї", - вказує Bild.

Дозвіл бити вглиб Росії

Як повідомляв УНІАН, днями німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та Сполучені Штати Америки вже скасували для України обмеження на використання західної зброї для ударів по військових об'єктах на території Росії.

Однак згодом міністр фінансів і віцеканцлер Ларс Клінгбайль спростував цю інформацію, наголосивши, що жодних нових домовленостей не було, і чинними залишаються ті правила, що діяли за попереднього уряду Олафа Шольца.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський відвідає Берлін із візитом. Канцлер Фрідріх Мерц прийме українського лідера у своєму відомстві о 12:00. Візит буде зосереджений на підтримці Німеччиною України та зусиллях із досягнення припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: