Україна та Німеччина посилюють співпрацю у питанні виробництва озброєнь.

Німеччина має намір інвестувати у виробництво далекобійної зброї в Україні, у тому числі дронів. Сьогодні між Україною і Німеччиною підписуються документи, аби розпочати фінансування нових проєктів з виробництва зброї в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Берліні на спільній пресконференції сказали президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Коли ми говоримо про нову підтримку зброєю для нашої армії, про більшу далекобійність для наших військових, - ми говоримо про те, як позбавити сенсу російські наступальні дії. Поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари, штурми, він буде уникати реальної дипломатії. Саме тому нам потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи зі Сполученими Штатами Америки. Саме тому нам потрібна достатня далекобійність. Саме тому треба бути впевненими у фінансуванні нашої армії та стійкості України", - відзначив Зеленський.

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У цьому зв'язку, на переконання глави держави, для цього треба використовувати російські заморожені активи. І Німеччина може в цьому Україні допомогти.

При цьому, роблячи акцент на спільних виробництвах, Зеленський радий тому факту, що сьогодні між Україною і Німеччиною є нові домовленості щодо спільних проєктів.

"Ми не будемо говорити публічно всі деталі, але сьогодні є наші домовленості про інвестиції виробництва в Україну. Передусім зброя - це виробництво дронів, те, що дозволяє найбільш ефективно берегти життя наших військових. Також представники наших урядів підписали угоди про нашу співпрацю, про будівництво і розвиток виробництва", - повідомив Зеленський.

Також, сьогодні президент України і канцлер Німеччини будуть зустрічатися з представниками німецького бізнесу.

"Для нас в Україні принципово важливо, щоб німецькі компанії були так само суттєво залучені в реконструкцію України, як Німеччина суттєво підтримує наш захист у час війни", - додав Зеленський.

Крім того, сьогодні було домовлено поновити роботу міжурядового формату Україна-Німеччина на рівні президента та канцлера, щоб "спільні результати були значними".

Своєю чергою, як повідомив Мерц, сьогодні в другій половині дня буде підписана заява про наміри між міністрами оборонами обох країн.

"Йдеться про тісну співпрацю, про виробництво далекобійної зброї. Ми хочемо уможливити це виробництво. Ми також хочемо, щоб було спільне виробництво. Ми будемо це підтримувати. І про деталі ми не будемо говорити публічно. Ми будемо інтенсифікувати нашу співпрацю, але насамперед будемо дбати про те, щоб українська армія отримала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася, оборонялася", - відзначив Мерц.

Разом з тим, Зеленський підтвердив, що сьогодні будуть підписані відповідні документи, які передбачатимуть початок фінансування нових проєктів.

"Ці нові проєкти вже є. Ми хочемо просто, щоби вони були у тій можливій кількості, яка так нам потрібна. І сьогодні перші кроки фінансування будуть зроблені між нашими країнами", - додав Зеленський.

Також президент України зазначив, що Україні потрібна далекобійна зброя, яку виробляє Німеччина та інші країни.

Українська балістика - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський відповів, скільки в України ракет до Patriot. За його словами, українські військові використовують таку зброю обережно.

Також президент наголосив, що Україна має "кілька кроків вперед в ракетній програмі", зокрема у галузі балістики. Водночас, на фінансування цієї програми потрібні гроші. Йдеться про додаткові гроші, які не передбачені тим двостороннім фінансуванням, яке вже є в України з партнерами.

Крім того, глава держави анонсував збільшення виробництва зброї у відповідь на удари РФ. Він зауважив, що вже сотні українських компаній "дають результати для Сил оборони України, буде більше - я впевнений у цьому".

"Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика - це ключові елементи. Все маємо виробляти ми", - запевнив Зеленський.

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