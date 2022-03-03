У Бундесвері відзначили важливість військової підтримки України.

Влада Німеччини розглядає можливість постачання Україні додаткового озброєння з власних запасів.

"Українські Збройні сили направили в НАТО дуже довгий список - від медичних матеріалів до боєприпасів і транспортних засобів", - сказав генеральний інспектор Бундесверу Еберард Цорн, передає "Європейська правда".

"Подивимося, що ми можемо ще надати", - сказав він.

Цорн наголосив на важливості військової підтримки України. "Всі західні партнери постачають зброю, техніку і боєприпаси. Це дуже багато разом. Якщо цілі досягне хоча б половина зенітної зброї, це може змінити гру", - сказав він.

За словами Цорна, Німеччина також могла б перекинути додаткові сили на східний фланг НАТО, розгорнувши приблизно від 150 до 200 морських піхотинців.

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