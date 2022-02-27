Вперше ЄС профінансує закупівлю і доставку озброєння і обладнання в країну, яка піддається атаці.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз профінансує закупівлю летальної зброї для України. Вперше в історії це зроблять для країни, яку атакували.

Про це заявив президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

"Вперше ЄС профінансує закупівлю і доставку озброєння та обладнання в країну, яка піддається атаці", — сказала вона.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Європейський фонд миру запропонують використовувати для фінансування поставок Україні летальної зброї, палива, захисного та медичного обладнання.

"Інше табу знято, табу щодо того, що ЄС не надає зброю під час війни. Так, ми це робимо. Ця війна вимагає нашої участі для того, щоб підтримати українську армію. Ми живемо в безпрецедентний час", - сказав Боррель.

Також він розповів, що доручив встановити механізм, який координує запити української армії, щоб країни-члени блоку більш ефективно реагували на них.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.