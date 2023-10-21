Ці кошти планують спрямувати на освіту, охорону здоров'я, реконструкцію зруйнованих міст та інші сфери.

Німеччина виділить ще 200 мільйонів євро на відновлення України.

Як повідомляє Augsburger Аllgemeine, про це заявив державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт, який напередодні прибув до Києва.

За його словами, гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на реконструкцію міст. Також німецький чиновник наголосив, що необхідно підтримувати ключові сектори економіки України, зокрема сільське господарство.

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Допомога Україні

Нагадаємо, що Європарламент створить спецфонд для України. Європейський парламент на початку вересня підтримав ініціативу щодо створення фонду Ukraine Facility, який передбачає надання Україні макрофінансової допомоги обсягом до 50 мільярдів євро впродовж наступних чотирьох років.

Кабінет міністрів розраховує отримати наступного року з цього фонду 18 мільярдів євро.

"Ці кошти допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту, нарахуванні соціальних виплат, пенсій та зарплат для лікарів, учителів", - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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