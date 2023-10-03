Європейський парламент підтримав ініціативу щодо створення фонду Ukraine Facility, який передбачає надання Україні макрофінансової допомоги обсягом до 50 мільярдів євро впродовж наступних чотирьох років. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
"Розраховуємо отримати 18 мільярдів євро вже наступного року. Ці кошти допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту, нарахуванні соціальних виплат, пенсій та зарплат для лікарів, учителів", - зазначив голова уряду.
За словами Шмигаля, Кабмін тісно співпрацює із Єврокомісією над реалізацією необхідних змін і перетворень, які зближають Україну з ЄС та відкривають доступ до цієї програми.
"Зокрема це цифровізація, інтеграція в європейські ринки, розвиток людського капіталу, енергетична незалежність", - додав прем’єр.
Дефіцит держбюджету
Кабінет міністрів 15 вересня затвердив та направив на розгляд парламенту проект державного бюджету на 2024 рік. Дохідна частина Держбюджету-2024 складає 1,56 трильйона гривень, що на 345 мільярдів більше у порівнянні з поточним роком. Видаткова частина складає 3,1 трильйони, що більше цьогорічного показника на 325 мільярдів.
За словами прем’єра Шмигаля, у 2024 році Україна потребуватиме приблизно 42 мільярди доларів на покриття бюджетного дефіциту. Ці кошти планують залучити у вигляді безповоротних грантів від Сполучених Штатів, кредитних коштів в рамках нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, а також макрофінансової допомоги від Євросоюзу.