Ці кошти необхідні для покриття дефіциту державного бюджету.

Європейський парламент підтримав ініціативу щодо створення фонду Ukraine Facility, який передбачає надання Україні макрофінансової допомоги обсягом до 50 мільярдів євро впродовж наступних чотирьох років. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Розраховуємо отримати 18 мільярдів євро вже наступного року. Ці кошти допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту, нарахуванні соціальних виплат, пенсій та зарплат для лікарів, учителів", - зазначив голова уряду.

За словами Шмигаля, Кабмін тісно співпрацює із Єврокомісією над реалізацією необхідних змін і перетворень, які зближають Україну з ЄС та відкривають доступ до цієї програми.

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"Зокрема це цифровізація, інтеграція в європейські ринки, розвиток людського капіталу, енергетична незалежність", - додав прем’єр.

Дефіцит держбюджету

Кабінет міністрів 15 вересня затвердив та направив на розгляд парламенту проект державного бюджету на 2024 рік. Дохідна частина Держбюджету-2024 складає 1,56 трильйона гривень, що на 345 мільярдів більше у порівнянні з поточним роком. Видаткова частина складає 3,1 трильйони, що більше цьогорічного показника на 325 мільярдів.

За словами прем’єра Шмигаля, у 2024 році Україна потребуватиме приблизно 42 мільярди доларів на покриття бюджетного дефіциту. Ці кошти планують залучити у вигляді безповоротних грантів від Сполучених Штатів, кредитних коштів в рамках нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, а також макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

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