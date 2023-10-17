Україна отримає від ЄС суттєву допомогу на відновлення.

Європейський парламент удосконалив і схвалив пропозицію щодо фонду у розмірі 50 мільярдів євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у 2024-2027 роках.

Як йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, позицію щодо запропонованого механізму для України було прийнято 512 голосами. 45 євродепутатів були "проти" та 63 утрималися.

"Депутати Європарламенту зробили механізм більш демократично підзвітним, заохочуючи багатопартійну демократію та узгодження України з вимогами щодо вступу до ЄС", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що окремий механізм для України у вигляді фонду є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС, який був серйозно виснажений після численних криз, що сталися з 2021 року.

"Депутати Європарламенту наполягають на тому, що механізм разом із усім бюджетом перегляду має бути узгоджений якнайшвидше, оскільки з 2024 року не буде жодних положень про допомогу Україні. Пакет також має бути інтегрований у річний бюджет на наступний рік, який буде узгоджено в листопаді", - зазначається у повідомленні Європарламенту.

Однією з ключових вимог євродепутатів є те, щоб активи Російської Федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, безпосередньо пов’язаних з повномасштабним вторгненням, були використані для відновлення України.

Тож Європарламент посилив положення щодо боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктом інтересів і порушеннями під час використання коштів ЄС в Україні. Компанії під впливом олігархів не повинні мати право на фінансування, додали євродепутати.

Крім цього, депутати Європарламенту внесли зміни до пропозиції, щоб зробити механізм більш прозорим, створивши веб-портал про фінансові операції, надані Україні, та їхні цілі, а також про "віхи", досягнуті країною для отримання допомоги.

"Вони також хочуть, щоб внески, отримані від третіх країн і міжнародних організацій, були оприлюднені. План, у якому Україна детально розпише реформи та інвестиції, які підтримає ЄС, має бути розроблений за участю парламенту (через делеговані акти) та ефективних консультацій з Верховною Радою", - йдеться у повідомленні.

Спецфонд ЄС для України

3 жовтня 2023 року повідомлялося, що Європарламент створить спецфонд для України. Європейський парламент на початку вересня підтримав ініціативу щодо створення фонду Ukraine Facility, який передбачає надання Україні макрофінансової допомоги обсягом до 50 мільярдів євро впродовж наступних чотирьох років.

Кабінет міністрів розраховує отримати наступного року з цього фонду 18 мільярдів євро.

"Ці кошти допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту, нарахуванні соціальних виплат, пенсій та зарплат для лікарів, учителів", - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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