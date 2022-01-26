Йдеться про санкції, які країни Європи розробляють в даний час, на випадок нового вторгнення Росії в Україну.

Офіційний Берлін наполягає на тому, щоб санкції проти Росії, які будуть введені в разі вторгнення в Україну, не включали обмеження щодо енергетичного сектора.

Як повідомляє Bloomberg, поки союзники працюють над комплексним набором заходів, кожна країна намагається захистити свою економіку від потенційно значних "побічних ефектів". Німеччина стурбована тим, що в іншому випадку поставки енергоносіїв можуть опинитися під загрозою, йдеться в одному з документів, передає видання.

При цьому, таке "виключення" з санкцій не буде запобігати можливим заходам проти газопроводу "Північний потік-2".

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За словами джерел, аналогічних поглядів дотримуються й інші великі західноєвропейські країни. Один з чиновників сказав, що можна припустити, що виключення, ймовірно, буде частиною остаточного пакету санкцій, узгодженого з США, який буде застосований у разі вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня президент США Джо Байден заявив, що не виключає введення персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі вторгнення в Україну.

Крім цього, США розглядають безпрецедентні технологічні санкції проти Росії. Йдеться про введення заборони на продаж Росії високотехнологічної продукції, що містить компоненти або програмне забезпечення американського виробництва.