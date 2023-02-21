Людей з подвійним громадянством просять бути обережними в період з 20 по 26 лютого.

Міністерство закордонних справ Німеччини застерігає своїх громадян від поїздок до Російської Федерації.

У попередженні на сайті МЗС ФРН окремо відзначається відвідування Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю. Людей просять бути пильними і обережними в період з 20 по 26 лютого, коли в РФ заплановано проведення заходів.

У міністерстві також нагадали, що ряд російських регіонів перевели в режим підвищеної готовності.

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"Ці накази дають місцевій владі і силам безпеки право втручатися в справи безпеки, зупиняти, обшукувати і обмежувати пересування. В даний час немає помітного прямого впливу цих заходів на громадян Німеччини, проте слід ретельно обміркувати, чи потрібна в даний час поїздка в Росію. Ті, хто має російсько-німецьке подвійне громадянство, повинні враховувати, що російська влада ставиться до них тільки як до громадян Росії. Це відноситься і до можливого призову в російські збройні сили", - йдеться в повідомленні.

Заклики покинути Росію

Нагадаємо, що ряд країн рекомендували своїм громадянам не приїжджати в Росію і Білорусь.

Посольство Сполучених Штатів Америки заявило, що американцям не рекомендують в'їжджати в Росію через ймовірність переслідування, неправомірного затримання спецслужбами і довільного застосування законів, заборони польотів і труднощів у наданні консульської допомоги.

Франція через збройний наступ РФ і закриття білоруського повітряного простору закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь.

У МЗС Канади також радять уникати будь-яких поїздок до Білорусі через ризик довільного застосування місцевих законів та війни в Україні.

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