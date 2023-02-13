Після оголошення мобілізації у вересні РФ може відмовити у визнанні подвійного громадянства США, позбавити громадян доступу до консульської допомоги.

Посольство США закликало своїх громадян не приїжджати до Росії та терміново залишити її через непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну. Така заява з'явилася на сайті дипломатичної місії.

Серед причин, з яких громадянам США не рекомендують в'їжджати в Росію, в посольстві називають ймовірність переслідування, неправомірного затримання російськими спецслужбами та довільного застосування законів, заборону польотів й обмежені можливості посольства з надання консульської допомоги.

Зазначається, що можливості уряду США з надання планових або невідкладних послуг громадянам США в Росії сильно обмежені, особливо в районах, віддалених від посольства США в Москві.

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У повідомленні наголошується, що після оголошення мобілізації у вересні РФ може відмовити у визнанні подвійного громадянства США, позбавити громадян доступу до консульської допомоги, призвати їх, а також перешкодити виїзду з країни.

Також у посольстві кажуть: громадянам США слід враховувати, що американські кредитні та дебетові картки не працюють у Росії, а можливості електронного переказу зі США вкрай обмежені через запроваджені проти російських банків санкції.

Посольство США рекомендує уникати будь-яких політичних або соціальних протестів і не фотографувати співробітників служби безпеки РФ.

Як США раніше закликали співгромадян покинути Росію

Раніше американське посольство опублікувало схоже попередження 27 вересня, через тиждень після оголошення мобілізації в Росії. Тоді теж повідомлялося, що у зв'язку із призовом РФ може відмовити у визнанні подвійного громадянства, а також дипломати попереджали про обмежені можливості в наданні консульської допомоги на території Російської Федерації.

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