Посольство США закликало своїх громадян не приїжджати до Росії та терміново залишити її через непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну. Така заява з'явилася на сайті дипломатичної місії.
Серед причин, з яких громадянам США не рекомендують в'їжджати в Росію, в посольстві називають ймовірність переслідування, неправомірного затримання російськими спецслужбами та довільного застосування законів, заборону польотів й обмежені можливості посольства з надання консульської допомоги.
Зазначається, що можливості уряду США з надання планових або невідкладних послуг громадянам США в Росії сильно обмежені, особливо в районах, віддалених від посольства США в Москві.
У повідомленні наголошується, що після оголошення мобілізації у вересні РФ може відмовити у визнанні подвійного громадянства США, позбавити громадян доступу до консульської допомоги, призвати їх, а також перешкодити виїзду з країни.
Також у посольстві кажуть: громадянам США слід враховувати, що американські кредитні та дебетові картки не працюють у Росії, а можливості електронного переказу зі США вкрай обмежені через запроваджені проти російських банків санкції.
Посольство США рекомендує уникати будь-яких політичних або соціальних протестів і не фотографувати співробітників служби безпеки РФ.
Як США раніше закликали співгромадян покинути Росію
Раніше американське посольство опублікувало схоже попередження 27 вересня, через тиждень після оголошення мобілізації в Росії. Тоді теж повідомлялося, що у зв'язку із призовом РФ може відмовити у визнанні подвійного громадянства, а також дипломати попереджали про обмежені можливості в наданні консульської допомоги на території Російської Федерації.