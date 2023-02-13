Всі пункти пропуску з Литвою та Латвією працюють, а от через кордон з Польщею можна перейти тільки через один пункт.

Франція закликала своїх громадян негайно залишити територію Білорусі через новий наступ російських окупантів на Україну.

"У контексті збройного наступу, розпочатого Росією проти України, і закриття білоруського повітряного простору, будь-які поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються", - зазначили в Міністерстві закордонних справ Франції.

Громадян, які перебувають у Білорусі, закликали негайно залишити країну автомобільним транспортом через пункти перетину кордону з Литвою, Польщею або Латвією. Пасажирам, які прибувають повітряним транспортом, у разі необхідності радять звернутися за виїзною візою до служб МЗС Білорусі.

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"Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиним пунктом перетину кордону, доступним для подорожуючих, які прямують до Польщі, є пункт пропуску Брест-Тересполь", - додали в МЗС.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому посольство США закликало своїх громадян не приїжджати до Росії та терміново залишити її через непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну. Така заява з'явилася на сайті дипломатичної місії.

Раніше американське посольство опублікувало схоже попередження 27 вересня, через тиждень після оголошення мобілізації в Росії. Тоді теж повідомлялося, що у зв'язку із призовом РФ може відмовити у визнанні подвійного громадянства, а також дипломати попереджали про обмежені можливості в наданні консульської допомоги на території Російської Федерації.

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