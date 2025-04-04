У Бундесвері підтвердили, що контракти вже підписано.

Німеччина збирається оснастити свою армію "дронами-камікадзе", які відіграють вирішальну роль на війні в Україні. Про це розповів представник Міністерства оборони країни Мітко Мюллер, повідомляє Le Monde.

За його словами, вже підписано два контракти. Мюллер не став уточнювати подробиці про постачальників.

Представник Міністерства оборони Німеччини додав, що дрони будуть випробувані, перш ніж їх включать до арсеналу Бундесверу.

Відео дня

За непідтвердженою інформацією, у постачанні дронів будуть задіяні дві німецькі компанії - Helsing і Stark, які є одними з найвідоміших у цьому секторі.

У виданні нагадали, що наприкінці листопада 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про постачання в Україну 4000 безпілотників компанії Helsing для ударів по бойових постах, логістичних вузлах та інших об'єктах углиб Росії.

Виробництво дронів у Німеччині

Як писав УНІАН, Німеччина хоче частково замінити корвети надводними дронами. Нещодавно її флот оприлюднив тендерну документацію для проведення випробування морських безпілотників. Передбачається, що новий дрон зможе замінити певні типи кораблів.

Також надійшла інформація про те, що німецький стартап передасть Україні ударні дрони, які не бояться РЕБів. Їхнім виробником є німецька компанія Helsing, яка спеціалізується на військових технологіях.

Для виконання контракту Helsing відкрила завод. Очікується, що потужність виробництва складе 1000 дронів на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: