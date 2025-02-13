Ці безпілотники можуть бити по російській артилерії, бронетехніці і навіть командних пунктах.

Німеччина поставить Україні 6 тис. новітніх дронів-камікадзе під назвою HX-2.

Як вказало видання Bild, їхнім виробником є німецька компанія Helsing, яка спеціалізується на військових технологіях. Виробник розповів, що ці безпілотники оснащені штучним інтелектом і здатні вражати російську артилерію, бронетехніку і командні пункти.

Дрон-камікадзе HX-2, вага якого становить 12 кг, може летіти на 100 км з максимальною швидкістю 220 км/год. Він може не тільки протистояти російським системам радіоелектронної боротьби, а й самостійно знаходити ціль навіть у складних погодних умовах. Цей безпілотник навіть може самостійно виконувати фінальний етап атаки без оператора.

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"Поставка оцінюється в кілька сотень мільйонів євро, які мають бути виділені з 3-мільярдного пакета допомоги Україні", - написало видання. І, хоча, канцлер Олаф Шольц поки що його блокує, у Helsing впевнені, що нова німецька коаліція затвердить домовленість.

Для виконання контракту Helsing уже відкрила завод. Точне місце його знаходження тримають у секреті. Потужність виробництва становитиме 1000 дронів на місяць. Таким чином, Helsing планує повністю виконати контракт цього року.

"Сучасні технології можуть компенсувати чисельну перевагу противника. У НАТО повинні зробити з цього правильні висновки", - висловив упевненість гендиректор компанії Гундберт Шерф.

Що відомо про HX-2

Розробку цих дронів німецькі фахівці завершили і пустили в серійне виробництво наприкінці 2024 року.

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