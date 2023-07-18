Основна загроза походить від ісламістського екстремізму, на який припадає 67% нападів з 2018 року.

Ризик терористичної атаки у Великобританії зростає через те, що внутрішніх змовників стає все важче виявити, через постійну загрозу з боку ісламістських екстремістів і використання досягнень в області технологій.

У звіті говориться, що курс стратегії Міністерства внутрішніх справ по боротьбі з тероризмом був оновлений вперше за п'ять років, пише Bloomberg.

З моменту останнього оновлення в 2018 році у Великобританії було зареєстровано дев'ять терактів, в результаті яких шість людей загинули і 20 отримали поранення.

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Поліція і служби безпеки також запобігли 39 змовам, спрямованих проти громадських діячів, таких як депутати, подій, включаючи Лондонський гей-парад, і популярних місць в Лондоні.

У стратегії говорилося, що уряд повинен "безжально розставляти пріоритети щодо обмежених ресурсів", щоб ефективно реагувати на тероризм.

У ньому сказано: "Зараз ми стикаємося з внутрішньою терористичною загрозою, яка є менш передбачуваною, важче виявити та розслідувати; постійною та зростаючою загрозою з боку ісламістських терористичних угруповань за кордоном; та операційним середовищем, в якому технології продовжують надавати як можливості, так і ризик для нашої антитерористичної діяльності. Тому ми вважаємо, що ризик тероризму знову зростає".

У терористичній загрозі Великобританії переважають окремі особи або невеликі групи, яких важче виявити правоохоронним органам і службам безпеки.

Основна загроза походить від ісламістського екстремізму, на який припадає 67% нападів з 2018 року, близько 75% випадків MI5 та 64% осіб, які перебувають під вартою за тероризм.

З 2018 року на ультраправих терористів припадає 22% нападів, близько 25% справ МІ5 і 28% ув'язнених за терористичні злочини.

У звіті зазначається:"Загроза ультраправого тероризму (ERWT) у західних країнах стає все більш транснаціональною проблемою з точки зору радикалізуючого впливу, натхнення та спілкування, на відміну від ісламістських терористичних груп, ультраправі терористи, як правило, не організовуються у формальні групи з ієрархією лідерів та територіальними амбіціями, але неформальні інтернет-спільноти, які полегшують міжнародні зв'язки".

Далі в ньому говорилося: "Крайні праві терористичні наративи також використовуються ворожими суб'єктами, такими як Росія, яка прагне просувати на Заході розкольницькі і поляризуючі наративи, які, ймовірно, будуть посилюватися в майбутньому".

У стратегії йдеться, що існує також ризик, який виникає від терористів після їх звільнення з в'язниці, оскільки деякі правопорушники потребують спостереження протягом десятиліть.

Станом на березень 2023 року у Великобританії 232 особи перебували під вартою за терористичні злочини.

У звіті йдеться: "Особи, засуджені за тероризм або пов'язані з ним злочини, можуть продовжувати становити загрозу; чотири з дев'яти заявлених терактів у Великобританії з 2018 року були здійснені відбуваючими або недавно звільненими ув'язненими".

Чиновники вважають, що друга половина цього року буде особливо складною з точки зору кількості ув'язнених, які, як вважається, становлять небезпеку з точки зору тероризму, які повинні бути звільнені.

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