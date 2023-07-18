Через 7 років ідея Brexit стала дуже непопулярною в Британії.

Все більше британців переконані, що вихід країни з Євросоюзу (Brexit) у 2016 році був помилкою. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного дослідницькою групою YouGov.

Через невелику кількість економічних вигод, отриманих в результаті виходу з Європейського Союзу, 61% британців заявили, що Brexit був неправильним рішенням. Лише 13% назвали його успіхом. При цьому 55% британців стверджують, що сьогодні вони готові голосувати за возз'єднання з ЄС, проти – 31%.

Аналітики YouGov констатують, що з роками кількість прихильників членства Британії в Євросоюзі поступово зростає, а противників – падає.

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Видання Euractiv зазначає, що британські ділові інвестиції майже не зросли з середини 2016 року, на відміну від інших країн з розвиненою економікою. Бізнес-опитування вказують на Brexit як на одну з причин цієї стагнації.

Критики Brexit також говорять, що вихід Великобританії з Європейського Союзу посилив і без того гостру нестачу робочої сили в економіці, оскільки громадяни ЄС більше не можуть вільно влаштовуватися на роботу до Великобританії, як раніше.

Brexit - останні новини

У 2016 році британці на референдумі проголосували за вихід країни з Європейського Союзу. Brexit в основному був проектом консервативних сил, незадоволених економічними і міграційними правилами ЄС, яким доводилося коритися і британцям.

Після тривалої і складної процедури виходу Британії з ЄС економічні вигоди від Brexit залишалися не очевидними. Через рік після того, як фактично відбувся вихід країни з ЄС, більшість британців зізналися, що розчаровані отриманими результатами.

Минулої осені британський міністр фінансів, розхвалюючи Brexit, не зміг назвати жодної конкретної вигоди цього рішення.

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