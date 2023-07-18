Україна ділиться з країнами-партнерами трофеями з фронту, щоб ті могли вивчити російську техніку.

Україна ділиться з союзниками трофейною російською технікою, даючи їм можливість вивчити технічні ноу-хау, що застосовуються росіянами. Про це виданню Sky News розповів глава британського штабу оборони адмірал Тоні Радакін.

Він зазначив, що війна в Україні стала "тривожним дзвінком для нас, щоб ми були швидшими з нашими придбаннями, щоб бути більш сміливими з обладнанням, яке ми впроваджуємо, особливо коли ми знаходимося в технологічній гонці".

Радакін зізнався, що у Британії є група фахівців, яка займається детальним вивченням російської військової техніки, яку передала Україна. Британці з'ясовують, як працює російське обладнання, як йому можна протидіяти, як пробивати броню російських машин, як порушувати російський зв'язок.

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Трофейна російська техніка

За час повномасштабної війни ЗСУ захопили багато російської техніки в якості трофеїв. У більшості випадків це техніка, що вийшла з ладу і яку ще потрібно довести до ладу, щоб використовувати. Наприклад, днями з річки під Черніговом виловили російський танк, який тепер доведеться ремонтувати перед відправкою на фронт.

Іноді трофеями ЗСУ стають по-справжньому рідкісні і цінні зразки російської бойової техніки. Такою зокрема є важка вогнеметна установка "Солнцепек". Зараз одна така машина використовується проти самих же російських окупантів.

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