Белград має намір замінити російські літаки на західні.

Сербія зрадницьки відвернулася від Російської Федерації в питаннях закупівлі авіації. Влада країни намагається замінити російську техніку західними зразками.

Так, наприкінці вересня 2023 року Сербія отримала від Airbus перший військово-транспортний літак типу С295. Всього у країни будуть два таких літаки, які повинні будуть замінити один Ан-26 – цей літак вже кілька років в несправному стані.

Таким чином, Сербія стала 36 країною світу, яка експлуатує транспортний літак типу C295.

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При цьому аналітики Defense Express ззаначили, що такі кроки Белграда буквально встромили ніж у спину Москви в питаннях закупівлі техніки та озброєння. Зазначено, що ця тенденція простежувалася незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наприклад, про плани Сербії купити C295 для заміни Ан-26 стало відомо в жовтні 2021 року після того, як Кремль ще в 2020 році обіцяв безоплатно передати два військово-транспортні літаки Ан-26, але обіцянку не виконав.

Крім того, відомо, що в лютому 2023 року президент Сербії Олександр Вучич повідомив про намір купити у Франції винищувачі Rafale, щоб замінити російські МіГ-29. Обговорювалася поставка 12 літаків приблизно на 3 мільярди євро.

Відносини Сербії та Росії - останні новини

Москва і Белград давно відомі симпатіями один до одного. Влада Сербії часто підтримує Росію на міжнародній арені та має тісні економічні зв'язки.

Правда, останнім часом помітно похолоднішало у відносинах двох країн. Сербія все частіше звертається до західних країн, що загрожує для Москви втратою і так нечисленних союзників в Європі.

Зокрема, одним з каменів спотикання стало те, що Росія вербує громадян Сербії для війни проти України. Такі дії офіційний Белград не просто засуджує, а й забороняє - винуватцям загрожує кримінальна відповідальність.

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