Сербська Радикальна партія назвала його "антиросійською пропагандою".

У Сербії скасували показ фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", який повинен був відбутися в рамках програми "Ехо Бельдокса".

На сайті кінофестивалю вказується, що рішення про скасування було прийнято не їх командою. "Нам важливо, щоб ви знали, що Белдокс не стоїть за цим рішенням і не брав участі в ньому. Ми вважаємо, що кожен показ цього фільму перед сербським глядачем важливий, і ми зробимо все можливе, щоб якомога швидше показати цей фільм знову", - йдеться в повідомленні.

Незадовго до цього було опубліковано заяву Сербської радикальної партії, яка назвала фільм "антиросійською пропагандою" і закликала скасувати показ, а також заборонити просування фільму на території країни.

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"Сербська Радикальна партія підтримує Російську Федерацію і поділяє позицію понад 80% народу Сербії. Таке ставлення не можна ігнорувати, а оголошена пропаганда антиросійського фільму була б провокацією сербського народу на службі невдалої спроби Заходу змінити ставлення сербського народу до братньої Росії", - йдеться в заяві.

"20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм українського військового кореспондента Мстислава Чернова про облогу Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення РФ був випущений у 2023 році.

Наступного року він представить Україну на премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

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