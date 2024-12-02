Подія проходитиме в умовах безпрецедентних заходів безпеки.

У найближчі вихідні планується довгоочікуване відкриття Собору Паризької Богоматері після п’ятирічної реставрації, викликаної руйнівною пожежею 2019 року.

Як повідомляє Associated Press, ця подія стане одним із головних культурних моментів року, але проходитиме в умовах безпрецедентних заходів безпеки.

За словами начальника паризької поліції Лорана Нуньєса, острів Сіте, де розташований Нотр-Дам, буде повністю закритий для туристів. Доступ матимуть лише запрошені гості, серед яких очікують близько 50 глав держав і урядів. Організація заходів базується на безпекових протоколах, які були впроваджені під час відкриття Паризьких Олімпійських ігор.

Відео дня

"Безпека буде на найвищому рівні", - зазначив Нуньєс в інтерв’ю газеті Le Parisien.

Церемонії в суботу та неділю також включатимуть культурні та релігійні події, які символізують відродження однієї з найвідоміших "родзинок" Парижа. Собор відкриє свої двері для туристів після офіційних заходів, повертаючи йому роль центральної туристичної точки Парижа.

Туристи й жителі міста можуть очікувати, що реконструйований Нотр-Дам буде зберігати дух середньовічної архітектури, доповнений сучасними інженерними рішеннями, що забезпечать його стійкість у майбутньому.

Туристам важливо знати, що доступ до острова Сіте під час церемоній буде обмежений, а відкриття для широкої публіки заплановане на початок наступного тижня. Місцевість навколо Нотр-Даму залишається популярною туристичною зоною, але можливі обмеження руху через заходи безпеки.

"Собор Паризької Богоматері, який пройшов шлях від руїни до відновлення, знову готовий стати символом Парижа та нагадати світові про його історичне й культурне значення", - наголошує місцева преса.

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері

Нагадаємо, заснований 1162 року Собор Паризької Богоматері - готичний католицький собор, який вважається одним із символів Парижа й однією з його головних визначних пам'яток. Широку популярність здобув завдяки однойменному історичному роману Віктора Гюго, опублікованому 1831 року.

15 квітня 2019 року собор охопила пожежа, що призвело до обвалу шпиля тощо. Однак вдалося врятувати важливі християнські реліквії, як-от Терновий Вінець і частину Хреста, з якого зняли Ісуса.

Влітку 2020 року влада Франції ухвалила остаточне рішення про реконструкцію знаменитого собору Нотр-Дам де Парі. Воно передбачало відновлення собору таким, яким він був до пожежі, хоча до цього архітектори пропонували осучаснити знищений вогнем шпиль.

У жовтні 2024 року міністр культури країни Рашида Даті запропонував брати з відвідувачів за вхід по 5 євро, що потенційно може принести 75 мільйонів євро на рік для підтримки й відновлення інших релігійних будівель у країні. До пожежі туристи могли увійти в Нотр-Дам безплатно, але піднятися на його вежі, щоб помилуватися панорамним краєвидом Парижа і крупним планом побачити знаменитих горгулій на стінах собору, потрібно було заплатити 8,50 євро. Щорічно споруду відвідувало близько 13 мільйонів відвідувачів на рік.

Вас також можуть зацікавити новини: