В Інституті зазначили, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поки ніяк не коментує суперечливу інформацію про найманців.

Найманці ПВК"Вагнер" зберігають присутність на об'єктах в Білорусі, і статус їх відходу в РФ залишається неясним.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На свіжих супутникових знімках видно значну кількість машин в таборі "Вагнера" в Цілі, і може навіть вказувати на те, що в період з 1 по 9 серпня на базу прибуло більше машин.

У звіті також вказується, що джерело, близьке до "вагнерівців", опублікувало 10 серпня знімки, що говорять про активність найманців в Брестській області. Зокрема, на них видно, що інструктори "Вагнера" продовжують навчати білоруських військових.

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У ISW підкреслили, що не виявили ознак, що спростовують недавні припущення від 8 серпня про те, що ПВК "Вагнер" доставила автобусами від 500 до 600 найманців з Білорусі в Краснодарський край, Воронезьку і Ростовську області.

При цьому в Інституті відзначили, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поки ніяк не коментує цю суперечливу інформацію. "Пригожин ще не прокоментував ці припущення ні безпосередньо, ні через посередників, як він це робив раніше", - йдеться в доповіді аналітиків Інституту. Вони припустили, що Пригожин не має повної свободи коментувати майбутнє свого дітища.

Аналітики нагадали, що останній раз Пригожин коментував майбутнє "Вагнера" в аудіозаписі, опублікованому 30 липня, під час якого він стверджував, що найманці, які не підписують контракти з міноборони РФ прибудуть до Білорусі до 5 серпня.

"Вагнер" в Білорусі: що відомо

Найманці ПВК "Вагнер" приїхали в Білорусь після невдалого військового заколоту в РФ в кінці червня. У їх розпорядженні є табір, а, за офіційною версією, займаються вони тим, тим, що навчають білоруських військових.

При цьому, присутність найманців в Білорусі дуже турбує Польщу і Литву. Вони навіть заговорили про закриття своїх кордонів з цією країною. А Польща навіть збільшить чисельність військових на наближених до Білорусі територіях.

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