Штати продовжать вживати заходів для притягнення найманців ПВК "Вагнер" до відповідальності.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати обізнані про розташування найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі. США продовжують стежити за переміщеннями та діями "вагнерівців".

"Звісно, ми бачили передислокацію військ ПВК "Вагнер", – відповів представник Держдепу на прохання прокоментувати інформацію про будівництво у Гомельській області нового табору для "вагнерівців", пише "Укрінформ".

Міллер наголосив, що Штати стежать за діями "вагнерівців" проти інтересів країни, в якій вони перебувають, і продовжать вживати заходів для притягнення найманців ПВК "Вагнер" до відповідальності.

Відео дня

"Як ми вже наголошували, прихід цих сил до Білорусі є ще одним прикладом того, як Лукашенко надалі передає Кремлю можливості контролю та прийняття рішень всупереч інтересам і бажанням білоруського народу", – додав представник Пентагону.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після того, як Пригожин намагався влаштувати "заколот" в Росії, сили ПВК "Вагнер" перебралися до Білорусі. Там вони облаштували табори, куди перекидають і військову техніку. На території Білорусі вже зафіксували переміщення кількох колон цієї ПВК.

Крім того, днями стало відомо, що в райні аеродрому "Зябровка" у Білорусі почали будувати новий табір для "вагнерівців". Очікується, що він вміщуватиме до 1000 найманців.

Перебування бойовиків "Вагнера" у Білорусі призводить до зростання напруги не лише на північному кордоні України, а й на кордонах країн НАТО. Зокрема, у Польщі та Литві вже заговорили про можливість закриття кордону з Білоруссю.

Вас також можуть зацікавити новини: