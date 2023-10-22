Шольц, пообіцявши, що німецька влада буде "захищати і обороняти" єврейське життя.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час відкриття нової синагоги в місті Дессау пообіцяв викорінити антисемітизм в країні на тлі сплеску антиєврейських інцидентів через загострення арабо-ізраїльського конфлікту.

"У Німеччині має бути нульова терпимість до антисемітизму. Ця нова синагога в центрі міста показує: єврейське життя є і залишається частиною Німеччини", - сказав Шольц, пообіцявши, що німецька влада буде "захищати і обороняти" єврейське життя.

Канцлер зауважив, що відчуває сором через антисемітизм, який шириться "також тут, у Німеччині", передає "Німецька хвиля". Він зазначив, що не можна заплющувати очі, коли євреї не в безпеці на вулицях, коли зірки Давида з’являються на будинках.

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Відкриття синагоги в Дессау відбулося через 85 років після того, як вона була знищена внаслідок антиєврейского погрому 9 листопада 1938 року. Нову будівлю назвали синагогою Вайля.

Протести арабів у Німеччині

Після 7 жовтня по Німеччині прокотилась хвиля антисемітських інцидентів. Зокрема єврейські будинки в Берліні позначали зіркою Давида, а минулого тижня кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в синагогу.

19 жовтня у Берліні палестинські демонстранти закидали поліцейських камінням, займистими сумішами, а також зводили барикади, щоб не допустити розгону протесту. В результаті зіткнення заарештовано 174 особи, які закликали перетворити район Нойкельн (район з великою арабською громадою) в "Газу". Зокрема, серед демонстрантів-чоловіків було поширене повідомлення такого змісту: "перетворити Нойкельн в сектор Гази. Спаліть все".

За даними Міністерства внутрішніх справ, Німеччина має третю за чисельністю єврейську громаду в Європі.

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