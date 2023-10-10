Ізраїль отримає допомогу від Заходу в найближчий час.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Сполучених Штатів Джо Байден виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Ізраїлі. В ній вони висловили "непохитну та єдину підтримку" Ізраїлю і "однозначне засудження ХАМАСу та його жахливих терористичних актів", йдеться в документі на сайті Білого дому.

"Ми чітко заявляємо, що терористичні дії ХАМАС не мають ані виправдання, ані легітимності, і їх необхідно засудити. Тероризму ніколи не буває виправдання", – йдеться в заяві, де зокрема згадані вбивства цивільних громадян цілими сім'ями та викрадення заручників.

Підписанти цієї заяви попереджають, що "зараз не той момент", аби якась третя сторона, ворожа до Ізраїлю, вирішила скористатися ситуацією задля власної вигоди.

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"Усі ми визнаємо законні прагнення палестинського народу та підтримуємо рівність справедливості та свободи як для ізраїльтян, так і для палестинців. Але не помиляйтесь: ХАМАС не представляє ці прагнення, і він не пропонує нічого для палестинського народу, крім більшого терору та кровопролиття", – йдеться в заяві.

Лідери п'яти країн також пообіцяли у найближчі дні "забезпечити Ізраїль здатністю захистити себе" та створити умови для встановлення миру на Близькому Сході.

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Як писав УНІАН, під час нападу ХАМАС на Ізраїль загинули щонайменше 11 американських громадян, для багатьох з них країна була другим домом. У Білому домі вважають, що серед полонених, яких захопили бойовики ХАМАС, також можуть бути американські громадяни.

Також в Білому домі вважають, що Іран замішаний до нападу на Ізраїль, хоча прямих доказів цього на поточний момент американські спецслужби не мають. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що варто взяти до уваги ту підтримку, яку Іран протягом багатьох років надавав ХАМАСу.

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