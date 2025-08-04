У Новій Зеландії жінка здала у багаж 2-річну дитину, хоча могла їхати з нею безплатно

Жінку притягають до кримінальної відповідальності.

У Новій Зеландії затримали жінку, яка здала у багажне відділення в автобусі власну дитину. Як пише The Independent, жінку заарештували за звинуваченням у жорстокому поводженні з дитиною, яку водій автобуса виявив у валізі, у багажному відсіку транспортного засобу.

За словами детектива-інспектора Саймона Харрісона, водій помітив, що всередині валізи "щось рухається" під час планової зупинки в поселенні Кайваку, на північ від найбільшого міста країни Окленда. Як зазначається, водій відкрив багажне відділення на прохання одного із пасажирів.

"Коли водій відкрив валізу, то виявив усередині дитину, яка, за словами Харрісона, сильно перегрілася, але в іншому виглядала фізично неушкодженою", - сказано в публікації.

Відео дня

Влада не повідомила, скільки часу 2-річна дівчинка провела у валізі, а також між якими містами курсував автобус. Дитину доправили до лікарні, а матір звинуватили у жорстокому поводженні чи недбалості стосовно малолітнього.

Автобусна компанія InterCity підтвердила місцевим виданням, що інцидент трапився на одному з її рейсів. У компанії додали, що не стягують плату за проїзд дітей віком до трьох років - вони можуть їхати безплатно на колінах у дорослого.

За даними іноземних ЗМІ, інцидент стався 3 серпня близько 12:50 під час зупинки в Кайваку. У валізі знаходилася дівчинка, одягнена лише у підгузок. За деякими даними, вона провела у валізі приблизно годину.

У В'єтнамі перекинувся туристичний катер - що відомо

Нагадаємо, 19 липня у В'єтнамі перекинувся туристичний катер, на борту якого перебували 53 людини. Унаслідок події загинули понад три десятки осіб.

Катер здійснював туристичний рейс із провінції Куангнінь, незабаром після виходу судно потрапило в шторм і перекинулося. На місце події на порятунок швидко прибули прикордонна служба, військово-морський флот, поліція і десятки суден. Військово-морські сили В'єтнаму спрямували туди три кораблі, два катери та 30 військових. За даними ЗМІ, 11 осіб вдалося врятувати, серед них - двоє дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: