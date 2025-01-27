Таким чином влада країни сподівається залучити більше грошей в її економіку.

Одним із наслідків пандемії коронавірусу стало різке зростання кількості віддалених працівників по всьому світу. Так звані цифрові кочівники все частіше обирають подорожі, поєднані з роботою. Реагуючи на такий тренд, дедалі більше країн створюють сприятливі умови для іноземців, які бажають тимчасово пожити закордоном, не відриваючись від своєї основної роботи.

Тепер візові вимоги для цифрових кочівників вирішила пом'якшити Нова Зеландія. Надаючи туристам можливість працювати віддалено під час відвідин цієї далекої країни, місцева влада сподівається стимулювати її туристичний сектор та економіку, пише Reuters.

Як заявила міністр імміграції Нової Зеландії Еріка Стенфорд, вимоги до видачі гостьової візи зміняться вже з 27 січня 2025 року.

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"Це абсолютно новий ринок туризму, на який може вийти Нова Зеландія. Ми хочемо, щоб люди бачили в нашій країні ідеальне місце для відвідування і роботи під час цього", – сказала вона.

За її словами, влада сподівається, що завдяки нововведенню гості проведуть у Новій Зеландії більше часу, ніж зазвичай, а, відповідно, вони витратять більше грошей і водночас зможуть краще познайомитися з країною.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нову Зеландію визнали країною світу з найкращим балансом між роботою та особистим життям.

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