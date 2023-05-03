Росіяни стверджують, що в ту ніч нібито працювала їхня ППО.

У мережі з'явилися відео пожежі на території Кремля, як стверджується, в ніч на 3 травня 2023 року.

На кадрах видно, як один літаючий об'єкт летів у бік кремлівського даху, але був збитий.

Вибух потрапив на відео камер відеоспостереження сусідніх будівель.

Відео дня

Росіяни стверджують, що тієї ночі нібито працювала Російська ППО.

Росія звинуватила Україну в замаху на Путіна

Кремль стверджує, що це нібито Україна запустила БПЛА в бік Адміністрації президента РФ і хотіла його вбити. Наразі ніяких доказів цьому немає.

Сили ППО Росії нібито збили два безпілотники. У Путіна вже пригрозили "відповіддю" на спробу удару "де і коли вважатимуть за потрібне". РФ "розцінює" спробу удару нібито як теракт напередодні Дня перемоги в Москві 9 травня.

Вибухи в Росії - останні новини

Протягом квітня-травня 2023 року на території Росії та в окупованому Криму помітно побільшало "бавовни". Зокрема, сьогодні зранку невідомі БПЛА атакували чергову нафтобазу біля Кримського мосту, після чого РФ згорнула усі "Калібри".

Крім того, влади Бєлгородської і Брянської народних республік знову занили про "дощ" безпілотників. Відомо, що два БПЛА атакували військовий аеродром росіян, пошкодивши військово-транспортний літак.

Крім того, напередодні під Брянськом партизани пустили під укіс другий потяг за два дні. З рейок зійшли 20 вагонів вантажного складу і локомотив.

Параноя у рашистів щодо "українських" дронів загострилась після того, як український бізнесмен оголосив премію за БПЛА на Красній площі 9 травня.

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