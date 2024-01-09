Міністра оборони США вже прооперували, проте виникли ускладнення.

У міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна діагностували рак простати. У грудні очільнику Пентагону провели операцію.

Про це повідомили лікарі Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, пише Politico. Зазначається, що з 1 січня 2024 року він був госпіталізований через ускладнення від операції.

"Згідно із заявою, на початку грудня Остін пройшов плановий скринінг передміхурової залози, під час якого лікарі виявили рак простати, який потребував лікування. 22 грудня він переніс "мінімально інвазивну" операцію під загальним наркозом для лікування раку, що називається простатектомією, у Walter Reed. Остін одужав і був відправлений додому. 1 січня його знову госпіталізували "з ускладненнями після процедури 22 грудня, включаючи нудоту з сильним болем у животі, стегнах і ногах", заявили доктор Джон Меддокс та доктор Грегорі Чеснат. Початкове обстеження показало, що причиною є інфекція сечовивідних шляхів", – розповідає видання.

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Наступного дня Остіна перевели до відділення інтенсивної терапії для ретельного спостереження та "вищого рівня догляду". Ще одне обстеження показало, що накопичення черевної рідини порушило функції його тонкого кишківника. Через ніс йому вставили трубку, щоб осушити шлунок.

Лікарі додали, що Остін одужує, але не назвали дати виписки з лікарні. Медики очікують повного одужання глави Пентагону.

Госпіталізація Остіна

Кілька днів тому стало відомо, що міністр оборони США потрапив до лікарні. Тоді повідомлялося, що чиновника госпіталізували через ускладнення після планової медичної процедури. Інформацію про це Пентагон оприлюднив лише через чотири дні після доправлення Остіна до лікарні.

Цей вчинок Пентагону обурив американську Асоціацію преси. Там наголошують, що це суперечить попереднім прецедентам і громадськість мали своєчасно попередити.

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