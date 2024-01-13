Нещодавно у Ллойда Остіна виявили рак передміхурової залози.

Міністр оборони США Ллойд Остін залишається госпіталізованим і перебуває в хорошому стані. Про це повідомив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, інформує Reuters.

Водночас він додав, що у Пентагоні наразі не мають конкретної дати виписки Остіна з лікарні.

"Він підтримує зв’язок зі своїм старшим персоналом і має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку, а також продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони в усьому світі", - сказав Райдер.

Хвороба Остіна - останні новини

9 січня стало відомо, що в очільника Пентагону Остіна виявили рак простати. Про це повідомили лікарі Національного військово-медичного центру Волтера Ріда. З 1 січня 2024 року Остін був госпіталізований через ускладнення від операції.

22 грудня він переніс "мінімально інвазивну" операцію під загальним наркозом. Остін одужав і був відправлений додому. 1 січня його знову госпіталізували з ускладненнями, включаючи нудоту з сильним болем у животі, стегнах і ногах.

Також УНІАН повідомляв, що президент США Джо Байден ледь не останнім дізнався, що в Остіна виявили рак. Крім того, стало відомо, що заступниця глави Пентагону Кетлін Гікс також не знала деталей щодо хвороби Остіна, навіть після того, як 2 січня їй наказали взяти на себе частину його обов’язків.

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