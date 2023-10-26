Крім того, за даними ЗМІ, в даний час в Москві знаходиться заступник голови МЗС Ірану Алі Багері Кані.

Делегація ХАМАС на чолі з членом політбюро руху Абу Марзуком приїхала з візитом до Москви.

Спочатку про візит бойовиків в РФ повідомили росЗМІ, потім цю інформацію підтвердили в МЗС РФ. При цьому не уточнюється з ким саме будуть зустрічатися бойовики під час перебування в РФ.

У МЗС РФ тільки повідомили, що з ХАМАС обговорювалося питання негайного звільнення іноземних заручників, які перебувають у секторі Гази, а також евакуація іноземців.

Відео дня

Крім того, за даними ЗМІ, в даний час в Москві знаходиться заступник голови МЗС Ірану Алі Багері Кані.

Заздалегідь про ці візити інфомації не було.

ХАМАС напав на Ізраїль

7 жовтня рух ХАМАС напав на Ізраїль. Бойовики прорвали огорожу і проникли в кілька ізраїльських кібуців. Там бойовики вбивали цивільних і захоплювали людей в полон. За останніми даними, в полоні на території сектора Гази можуть знаходиться близько 200 полонених.

Ізраїль погодився відстрочити вторгнення Газу, щоб США могли швидко розгорнути протиракетну оборону на Близькому Сході.

Сьогодні вночі Армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований рейд у північній частині Гази з використанням танків. Ця операція була проведена в рамках підготовки району до наступних етапів бойових дій.

Вас також можуть зацикавити новини: