Міністерство закордонних справ відзначило, що росіяни переслідують кілька цілей, поширюючи дезінформацію.

Представники французького уряду звинуватили Росію в проведенні тривалої онлайн-кампанії маніпулювання проти західних союзників України.

Як пише The Washington Times, представники Міністерства закордонних справ Франції заявили, що росіяни активізували зусилля з маніпулювання інформацією та поширення обману, націлившись на союзників Києва на Заході. Головними серед цих союзників є Польща, Німеччина і Франція. Вони відзначили, що російська пропаганда, поширювана в соціальних мережах, таких як X, "величезна за обсягом" і "складна за структурою".

Французькі дипломати відзначили, що мета російської пропаганди залишається однаковою: посилити успіх РФ у війні проти України, виправдати вторгнення, дискредитувати і зменшити військовий опір України, а також підірвати стійкість цивільного населення перед обличчям щоденних нападів на міста і села, розколоти Захід у питанні підтримки ЗСУ і хоча б уповільнити, якщо не припинити постачання зброї Києву.

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У МЗС заявили, що російська кампанія з дезінформації виходить за рамки війни в Україні. Французькі дипломати відзначили, що в рік важливих виборів у Великобританії, Євросоюзі і США Росія працює над тим, щоб заплутати і залякати виборців, дискредитувати одних кандидатів і підтримати інших, а також зірвати великі спортивні заходи, такі як Олімпійські ігри в Парижі і Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині.

МЗС також звинуватило РФ у тому, що вона стоїть за зображенням єврейських зірок у листопаді 2023 року на стінах будівель у самому Парижі та його передмістях, що викликало тривогу з приводу безпеки єврейської громади Франції, найбільшої в Європі.

До того ж у січні в Міноборони Франції заявило, що країна стала об'єктом російської кампанії дезінформації після підтвердження президентом Еммануелем Макроном підтримки Києва.

Російська пропаганда у світі

Росіяни поширюють пропаганду і дезінформацію із завидною постійністю. Так, нещодавно масштабну кампанію з дезінформації викрили в Німеччині.

Крім того, наприкінці 2023 року стало відомо, що в рамках інформаційної війни Росія використовує відеоролики американських знаменитостей з критикою українського лідера.

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