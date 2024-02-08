Москва запустила службу новин, яка поширює фейки про небезпеку вакцинації та експерименти на людях.

Російські спецслужби намагаються підірвати вплив США в Африці, поширюючи дезінформацію про те, що в країнах континенту працюють "американські біолабараторії" та "проводяться тестування на людях".

"В основі російської кампанії лежить "Африканська ініціатива" - створена наприкінці минулого року служба новин, яка використовує соціальні мережі для поширення критики західних зусиль у сфері охорони здоров'я в Африці і скликала конференцію, на якій учасники принижували західні фармацевтичні компанії", – пише The Wall Street Journal.

Наприклад, журналісти цього видання ставлять під сумнів медичну роботу, яку виконують легальні медичні організації, і відлякують африканців від довіри до медичних зусиль, які можуть врятувати життя. Журналісти також відзначають, що деякі "працівники" "Африканської ініціативи" пов'язані з ПВК "Вагнер", яка має вплив на регіон.

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Видання також пояснює, що дезінформація на медичну тематику - це давня традиція Кремля. Наприклад, під час Холодної війни, радянська розвідувальна організація, неправдиво стверджувала, що лабораторії армії США у Форт-Детрік, штат Меріленд, розв'язали епідемію СНІДу. А нещодавно РФ розгорнула кампанію з підриву довіри до вакцин проти Covid, вироблених Pfizer та іншими західними фармацевтичними компаніями.

На думку журналістів, зараз РФ посилила пропаганду в цьому напрямку, оскільки вона намагається зірвати спроби Вашингтона ізолювати Росію після її вторгнення в Україну. І Африка стає головною жертвою цієї дезінформації РФ, адже зараз як Вашингтон , так і Москва змагаються за вплив на континенті.

Російська пропаганда працює: що варто знати

Днями Путін вперше з початку війни дав інтерв'ю західному журналісту. Ним став колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон, який був одним з перших представників правих сил, що поставили під сумнів американську підтримку українців.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що перед президентськими виборами росіяни наймають західних журналістів для поширення наративів про свою легітимність на окупованих територіях.

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